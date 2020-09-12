Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась отдыхом на море

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото, на котором была невероятно счастливой и умиротворенной. Свитолина находилась на яхте. Она сидела на стульчике, задрав ножки на стул. Из-за того, что спортсменка была в коротеньких шортах, она немного засветила лишнее, сверкнув своими округлыми бедрами.

Судя по фото, оно было сделано на закате. Спортсменка позировала на фоне гор и моря.

«26 ... 🎉🥳 Невероятно благодарна за все поздравления с днем рождения», - подписала снимок звезда спорта.

Как оказалось, 12 сентября Свитолина отпраздновала свой 26-й день рождения. Несмотря на столь юный возраст, спортсменка уже много добилась в своей карьере. Сегодня она является одной из известнейших теннисисток в мире.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина активно делится фотографиями с отдыха, демонстрируя свою подкачанную фигуру в различных купальниках. Так, на одном из фото девушка позировала в разноцветном купальнике, который подчеркивал достоинства ее фигуры.

Также недавно она поделилась снимком, на котором похвасталась длинными ногами и плоским животиком в бикини.

Напомним, что неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте, купальник ничего не скрыл: «Пора в «Танці з зірками».

Как сообщала Politeka, шаловливая Свитолина сняла спортивную одежду и сразила наповал своей женственностью: горячее видео.

Также Politeka писала, что Свитолина стала одной из самых дорогих спортсменок планеты: сколько заработала украинка.