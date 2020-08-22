Українська тенісистка Еліна Світоліна кардинально змінюється після напружених тренувань

Як передає Politeka.net, знаменитість показала процес перетворення на своїй сторінці соціальної мережі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

У ролику Еліна Світоліна з'являється в простому і практичному вбранні: чорних шортах, футболці, кепці, з двома сумками на плечах, які тут же скидає. У своїй гардеробній спортсменка сідає на стільчик, закинувши ногу на ногу, а потім знімає кросівок і моментально перевтілюється за допомогою "чарівної" туфлі.

Новий вид Еліни Світоліної куди елегантніший, він призначений для прогулянок і вечірок після трудового тижня. Тенісистка вбралася в коротку обтягуючу сукню чорного кольору, під яку, судячи з усього, не стала надягати нижню білизну. Образ доповнила мініатюрна сумочка, червоні туфлі, химерна зачіска.

"Пережила ще тиждень тренувань 😅 !! Нарешті готова до вихідних⁣", - підписала відео красуня.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність і перетворення Еліни Світоліної в коментарях:

"Як ти позбулася спортивного одягу? ;- ) "; "Ви справжня королева, Еліна"; " технологічна кмітливість !!!! 👏 🏽 Щасливих вихідних, Елі .... І принеси нам більше настрою на наступному тижні !!!!"; "Ти кумедна".

Нагадавши, фігуриста Еліна Світоліна показала своє декольте з ідеального ракурсу

А ще Politeka писала, що фігуриста Еліна Світоліна показала свою суперсилу в пікантній позі

Також Politeka повідомляла, що Еліна Світоліна в трусиках спантеличила зухвалою позою, розсунувши ноги на балконі