Украинская теннисистка Элина Свитолина кардинально меняется после напряженных тренировок

Как передает Politeka.net, знаменитость показала процесс преображения на своей странице социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

В ролике Элина Свитолина появляется в простом и практичном наряде: черных шортах, футболке, кепке, с двумя сумками на плечах, которые тут же сбрасывает. В своей гардеробной спортсменка присаживается на стульчик, забросив ногу на ногу, а затем снимает кросовок и моментально перевоплощается при помощи "волшебной" туфли.

Новый вид Элины Свитолиной куда элегантнее, он предназначен для прогулок и вечеринок после трудовой недели. Теннисистка нарядилась в короткое обтягивающее платье черного цвета, под которое, судя по всему, не стала надевать нижнее белье. Образ дополнила миниатюрная сумочка, красные туфли, вычурная прическа.

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"Пережила еще неделю тренировок 😅 !! Наконец-то готова к выходным⁣", - подписала видео красавица.

Пользователи социальной сети оценили внешность и преображение Элины Свитолиной в комментариях:

"Как ты избавилась от спортивной одежды? ;-)"; "Вы настоящая королева, Элина"; "Технологическая смекалка !!!! 👏🏽 Счастливых выходных, Эли .... И принеси нам больше настроения на следующей неделе !!!!"; "Ты забавная".

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