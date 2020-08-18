Видання Forbes склало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Українка Еліна Світоліна посіла сьому позицію в рейтингу. Її річний заробіток склав 6,4 млн.дол.

На вершині списку японка Наомі Осака — 37,4 млн.дол, далі: Серена Вільямс — 36, Ешлі Барті 13,1, Симона Халеп — 10,9, Бьянка Андрееску-8,9. Прибуток враховувався в період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року.

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На кадрах красуня позувала в білому комбінезоні, який частково просвічувався. Еліна залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильною сумочкою. Світоліна позувала перед камерою під ніжну музику і показуючи ідеальну п'яту точку, яку майже не прикрив одяг.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Тікток-зло, може бути, більше тренуйся, ніж знімай відео", " Красиві ефект і гарне волосся. Чао, Італія", "дуже сильно схудла, вам йде"," Нормально"," Моя богиня"," Давно не було"," вогняна"," Ох, прямо тут, в Квебеку, Канада"," ти не просто жінка, Ти леді, продовжуй гойдатися","Люблю цю татуювання, нагадує мені про Шеріл".

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