Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Украинка Элина Свитолина заняла седьмую позицию в рейтинге. Ее годовой заработок составил 6,4 млн. долл.

На вершине списка японка Наоми Осака — 37,4 млн. долл, далее: Серена Уильямс — 36, Эшли Барти 13,1, Симона Халеп — 10,9, Бьянка Андрееску — 8,9. Прибыль учитывался в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

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На кадрах красотка позировала в белом комбинезоне, который частично просвечивался. Элина оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильной сумочкой. Свитолина позировала перед камерой под нежную музыку и показывая идеальную пятую точку, которую почти не прикрыла одежда.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"ТикТок - зло, может быть, больше тренируйся, чем снимай видео", "Красивые эффект и красивые волосы. Чао, Италия", "Очень сильно похудела, вам идет", "Нормально", "Моя богиня", "Давно не было", "Огненная", "Ох, прямо здесь, в Квебеке, Канада", "Ты не просто женщина, ты леди, продолжай качаться", "Люблю эту татуировку, напоминает мне о Шерил".

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