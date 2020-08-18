Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Украинка Элина Свитолина заняла седьмую позицию в рейтинге. Ее годовой заработок составил 6,4 млн. долл.
На вершине списка японка Наоми Осака — 37,4 млн. долл, далее: Серена Уильямс — 36, Эшли Барти 13,1, Симона Халеп — 10,9, Бьянка Андрееску — 8,9. Прибыль учитывался в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.
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Ранее мы писали, что теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит лето
На кадрах красотка позировала в белом комбинезоне, который частично просвечивался. Элина оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильной сумочкой. Свитолина позировала перед камерой под нежную музыку и показывая идеальную пятую точку, которую почти не прикрыла одежда.
Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:
"ТикТок - зло, может быть, больше тренируйся, чем снимай видео", "Красивые эффект и красивые волосы. Чао, Италия", "Очень сильно похудела, вам идет", "Нормально", "Моя богиня", "Давно не было", "Огненная", "Ох, прямо здесь, в Квебеке, Канада", "Ты не просто женщина, ты леди, продолжай качаться", "Люблю эту татуировку, напоминает мне о Шерил".
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.
Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.
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