В Украине новая парадная форма национальной сборной понравилась не всем

Национальная олимпийская сборная представила новую парадную форму. В ней наши атлеты представят Украину на Олимпиаде в Токио уже с 23 июля.

Об этом сообщает пресс-служба НОК в Facebook и публикует кадры.

Форма создана в традиционных национальных цветах, но авторы выбрали не яркие и насыщенные оттенки, а пастельную палитру.

Разработчики объясняют — выполнили форму в нежной палитре, что символизирует надежду и веру. На спинке ветровок, в которых спортсмены будут идти на церемонии открытия, изобразили тризуб и олимпийские кольца со светоотражающего материала.

В этой форме украинские спортсмены будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировки и подниматься на пьедесталы почета.

Болельщики остались недовольны новой формой украинской сборной и сообщили о своем недовольстве в комментариях под постом. Некоторые даже назвали ее худшей за все годы: "Выглядит ужасно", "Какая-то она блеклая, однако я считаю, что она не играет такой важной роли", "Неудачная форма и цвета не понятные, выглядят как облезлая", "Такое ощущение, что ее напечатали в дешёвой типографии и вывесили выгорать на солнце", "Самая ужасная форма за все годы".

Напомним, бывший тренер Кличко рассказал, как для Ломаченко купили победу на Олимпиаде.

Как сообщала Politeka, на предстоящей Токийской олимпиаде мы можем смело рассчитывать на четыре золотые медали и серебро.

Также Politeka писала, что Свитолина после вылета с Уимблдона нацелилась на золото Олимпиады.