Украинский шпажист Игорь Рейзлин 25 июля выиграл бронзовую медаль Олимпиады 2020 в Токио

Эта победа стала второй наградой для нашей страны на Играх в Токио и первой в истории олимпийской медалью для Украины в этой дисциплине.

О победе украинца сообщили на странице NOC of Ukraine and the Olympic Team в Facebook. Рейзлин в фехтовании уже давно, но до 35 лет на Чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 44 места.

Встреча началась с атак итальянского спортсмена, которому удалось на старте нанести три безответные укола (2:4). Но уже во втором периоде украинцу удалось сравнять счет и выйти вперед 5:4.

После оба фехтовальщика сравняли счет к 9:9. Судьба медали решалась в третьей трехминутке, где увереннее действовал наш соотечественник. Рейзлин провел пару точных атак и развил преимущество до 15:12.

Стоит отметить, что 37-летний Рейзлин не был фаворитом соревнований, но прошёл троих соперников на пути в полуфинал, где проиграл французу Ромену Канноне.

В частности, в полуфинале мужского олимпийского турнира Игорь уступил французу Ромену Каннону (10:15).

