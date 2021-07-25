Українська співачка Джамала заінтригувала українців милими кадрами

Артистка поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото з відпочинку Джамала стиснула в обіймах білого пухнастого собачку.

"Тільки Баду не кажіть. Знайомтеся, це Бучі", - підписала кадри вона.

Джамала зазначила, що порода Бучі – болонка.

Як відомо, домашня улюблениця Джамали-шпіц Баду, яку артистка називає «собака - облизака».

Історія вибору імені для пухнастого новорічного подарунка дуже цікава. Джамала назвала улюбленицю на честь Еріки Баду-відомої виконавиці в стилі соул і ритм-енд-блюз. Більш того, в джазі є розспівування, де використовують буквосполучення «ба-ду-ба-ду-ба-дууу».

Білосніжна красуня досить часто знімається в кліпах господині, їздить на гастролі, позує для глянцю і фігурує на її фото в соц.мережа.

Джамала раніше зізнавалася, що її собачка виявилася дуже ревнивою. Появи першої дитини Джамали Еміра стало великим стресом для Баду, у неї навіть почала випадати шерсть.

Нагадаємо, Джамала і Tayanna несподівано з'явилися разом, заінтригувавши українців.

Як повідомляла Politeka, Джамала, ставши учасницею" Танці з зірками", зробила важливу заяву.

Також Politeka писала, що Джамала відтягнула декольте і показала, що сховала під сукнею.