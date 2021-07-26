Відома українська співачка Злата Огневич, Нова "Холостячка", показала, як відпочиває
Як пишете Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою. Красуня брала участь навіть на Євробаченні, де їй вдалося посісти третє місце, а зараз вирішила спробувати щастя на проекті "Холостячка". Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Злата показала, як проводить вечір з подружкою. Красуні танцювали під Меладзе, перебуваючи в кафе. Дівчата підспівували, показала Огневич все зняла на телефон.
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Злата додала смайлик у вигляді справжнього серця до себе на відео в сторіс Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в цьому розділі соціальної мережі подібних функцій немає.
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