Фронтмену " Океану Ельзи" Святославу Вакарчуку приписують роман з переможницею шоу "Голос країни" Віталіною Мусієнко
Зазначимо, не так давно Святослав Вакарчук повідомив у своєму Instagram, що розлучається з дружиною після 20 років спільного життя. Саме тому в мережі зараз активна увага, в тому числі і до його кар'єри. У центрі досить неоднозначних обговорень опинилася і молода артистка Віталіна.
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Як відомо, зараз починаюча співачка і Святослав разом подорожують Україною з концертним туром групи»Оранжерея". Довгий час молода артистка ніяк не коментувала плітки, проте після безлічі неоднозначних слів все ж висловилася.
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"Зі Святославом у нас дуже плідні, тільки творчі стосунки. Я з ним всі ці роки спілкувалася, і він дав дуже багато корисних порад щодо моїх пісень. Оскільки ми не втрачали з ним зв'язок після шоу, він розумів, що це не просто дівчинка, яка потрапила випадково на «Голос країни». Святослав бачив, що я хочу працювати і, напевно, через це мені пощастило потрапити в проект «Оранжерея»»-висловилася дівчина.
Вона помітила, що їй дійсно навіть не хотілося коментувати чутки про роман зі Святославом, тому що будь-які її коментарі з цього приводу будуть розцінюватися як факт того, що всі ці плітки вона сприймає серйозно. Мусієнко також додала, що особисте життя Святослава її ніяк не стосується.
Нагадавши, Вакарчук заявив про розлучення з дружиною після 20 років спільного життя
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