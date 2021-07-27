Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча, Тетяна Воржева, вразила новим образом

Артистка займається розвитком своєї кар'єри, повідомляє Politeka.net. Дівчина не тільки співає і знімає кліпи, також вона зайнялася блогерством. У своєму Instagram Воржева запрошує різних експертів на бесіди, ділиться особистими і творчими планами, а також дивує стильними і сміливими образами.

На сторінку артистки зараз підписані 16 тисяч користувачів мережі, яких вона порадувала новим цікавим фото.

Тетяна позувала з довгим білим волоссям і в білій сукні з декольте. Артистка просто заворожувала красою, але також можна зазначити, що стала практично невпізнанною завдяки зміні зачіски.

"Знялася в тизері для кіно 🎥 в ролі інопланетянки. Фаетонки, яка хоче зберегти людство ... як вам такий сюжет ? У якій ролі хотіли б мене побачити?😉", - написала Воржева.

За кілька хвилин публікація не зібрала багато лайків і коментарів.

Зазначимо, Тетяну Воржеву називають двійником Анджеліни Джолі, адже схожість є, зокрема, завдяки пухким губам.

Сама ж співачка в одному з інтерв'ю зізналася, що їй неприємно, коли її порівнюють з голлівудською красунею, адже вона хоче залишатися особистістю.

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