Популярна вітчизняна співачка і актриса Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому провокаційному образі
Як пише Politeka.net, Еліна Мбані є українською актрисою і співачкою. Красуня входить в співаючий квартет "Жіночого кварталу". Марта Адамчук також є частиною співаючого квартету. А ще у красуні є хобі, вона обожнює робити фотографії. Найчастіше дівчина працює зі своїми колегами і цей раз не став винятком.
На нових фото Марти була зображена Еліна. Мбані їх опублікувала у себе в Instagram. Красуня на знімках позувала в одних трусиках. Дівчина стояла на тлі чорного полотна, прикривши руками бюст, поки Адамчук знімала колегу.
Фанати, включаючи дочку Олени Кравець Марію, поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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