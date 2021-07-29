Популярна вітчизняна співачка і актриса Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому провокаційному образі

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані є українською актрисою і співачкою. Красуня входить в співаючий квартет "Жіночого кварталу". Марта Адамчук також є частиною співаючого квартету. А ще у красуні є хобі, вона обожнює робити фотографії. Найчастіше дівчина працює зі своїми колегами і цей раз не став винятком.

На нових фото Марти була зображена Еліна. Мбані їх опублікувала у себе в Instagram. Красуня на знімках позувала в одних трусиках. Дівчина стояла на тлі чорного полотна, прикривши руками бюст, поки Адамчук знімала колегу.

Фанати, включаючи дочку Олени Кравець Марію, поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"ОУ май гад", "Круто", "захоплений", "Еля, вогонь", "просто гармата, розкішна дівчинка", "Я тебя кохаю".

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