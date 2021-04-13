Звезда студии «Квартал 95» и «Женского квартала» Элина Мбани впечатлила вечерним образом

Как передает Politeka.net, певица и актриса Элина Мбани уже не первый год радует украинцев своим творчеством на сцене. До участия в «Женском квартале» она успела засветиться в вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос страны». Также звезда участвовала в «Лиге смеха».

В «Женском квартале» Элина является частью вокального квартета. В коллективе она выбрала образ скромной и приятной девушки, но у себя в Инстаграм она иногда дает волю чувствам.

Элине 25 лет, но выглядит она намного моложе. Кадры, на которых артистка выбирает пикантные образы, будоражат сеть и заставляют говорить о красотке. На свежем фото Мбани предстала в необычном образе, который подошел бы для ночных клубов. Ее глаза были ярко накрашены, а волосы заплетены в косы. Элина сидела на полу и строго смотрела в кадр. Это фото показало изюминку вокалистки, которая может быть довольно дерзкой.

«Бунтарка», «Это любовь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Элина показала, как выглядит дома без макияжа, укладок и концертных нарядов. Артистка сняла себя в зеркале, продемонстрировав беспорядок на голове. Кудрявые от природы волосы красотки жизнерадостно торчали в разные стороны.

Напомним, что экзотическая красотка из "Женского квартала" в узеньком боди устроила сеанс соблазна перед зеркалом: "Огненная крошка".

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