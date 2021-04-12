Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", показала себе, розповівши про настрій

Як пише Politeka.net, Вінницька красуня брала участь у безлічі телешоу, а в якийсь момент стала актрисою "жіночого кварталу", де увійшла в "вокальний квартет". Дівчина не забуває і про Instagram, де часто публікує цікаві фото, а останнім часом Еліну Мбані фотографує колега Марта Адамчук.

Цей раз не став винятком, адже Еліна опублікувала фото, де лежить на дивані в наряді, розставивши ніжки. Красуня була у великій кімнаті на тлі величезних вікон, який зробили кадр дуже світлим.

"Настрій-вальяжний понеділок", - написала Еліна під фотографією і дала посилання на Марту Адамчук, яка зробила фото.

Фанати поставили 161 лайк і написали пару коментарів:

"Дуже красива", "Люблю", "вогонь".

Ми писали, що відома артистка Еліна Мбані, одна з найяскравіших зірок "жіночого кварталу", показала чуттєвий образ.

Цього разу Еліна постала в чорному боді і туфельках на шпильці. Дівчина сперлася об підвіконня розпустивши свої кучері, які розпалися по плечах.

Нагадаємо, екзотична красуня з "жіночого кварталу" подражнила розпатланим виглядом в домашньому образі

А ще Politeka писала, що екзотична красуня з "жіночого кварталу" у вузенькому боді влаштувала сеанс спокуси перед дзеркалом

Також Politeka повідомляла, що Екзотична зірка "жіночого кварталу" в "вбранні Єви" захопила неземною красою



