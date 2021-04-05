Звезда студии «Квартал 95» Элина Мбани показала непринужденный домашний образ, впечатлив своей естественной красотой

Артистка «Женского Квартала» порадовала поклонников новыми фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Элина решила показать, как выглядит дома без лишней косметики, укладок и гламурных нарядов. На снимках девушка позирует перед зеркалом в простых джинсах и черном топе с открытыми плечами.

На ее лице не видно косметики, а от природы кудрявые волосы красотки жизнерадостно торчат в разные стороны. Мбани явно не старалась прихорашиваться для этих кадров, однако, несмотря на это, ей удается выглядеть очень свежо.

«Мне кажется, эти фото идеально подходят для понедельника», - подписала фото артистка.

Ее подписчики не смогли пройти мимо таких снимков.

«Кудряшки кайф», «Таки вау», «Очень красивая девушка», «Кайф», «Малышка, ты огонь», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что экзотическая красотка Мбани опубликовала ролик, где сидела на коленках в боди. Красотка подвигалась перед камерой, демонстрируя идеальную фигуру и ягодицы.

"Ты слишком полна жизни, чтобы тебя кто-то наполовину любил", - написала Элина под видео.

Поклонников ее пост привел в восторг.

Напомним, экзотическая красотка из "Женского квартала" в узеньком боди устроила сеанс соблазна перед зеркалом: "Огненная крошка".

А еще Politeka писала, что экзотическая красотка из "Женского квартала" показала всю свою нежность в прозрачном наряде.

Также Politeka сообщала, что экзотическая красотка из "Женского квартала" предалась страсти на полу.