Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Женского квартала", показала себя перед зеркалом
Как пишет Politeka.net, певица и актриса Элина Мбани уже не первый год радует украинцев своим творчеством на сцене. Девушка принимала участие в различные шоу, а после стала резидентом "Женского квартала". И хоть у красотки не так много подписчиков в Инстаграм, Мбани там регулярно делиться своими фото и видео.
В этот раз Элина опубликовала ролик, где сидела на коленках в боди. Красотка подвигалась перед камерой, демонстрируя идеальную фигуру и ягодицы.
"Ты слишком полна жизни, чтобы тебя кто-то наполовину любил", - написала Элина под видео.
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Фанаты посмотрели ролик почти 300 раз и написали комментарии:
"Вау", "Огонь", "Огненная крошка".
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На снимках Элина предстала в легком весеннем образе. Так, на ней белая блуза из слегка просвечивающейся ткани в черный горошек, а также легкая пышная юбка. Кудрявые волосы темнокожей красотки придают ее образу еще больше игривости и взбалмошности.
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