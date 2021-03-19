Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Женского квартала", показала себя в нежном образе

На кадрах Элина позировала в платье, валясь на полу. Девушка нежилась и играла со своим телом, гладя себя по ножкам и другим местам. Красотка предалась страсти, получая удовольствие от каждого прикосновения. Кадры получились очень обворожительными и загорающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку в Инстаграм.

"Мне кажется, что именно так просыпается весна", - написано под чувственным видео.

Фанаты посмотрели кадры более ста раз и не писали комментариев, хотя обычно Элина без комплиментов не уходит:

"Какая же ты красивая", "Вауууу !!! Какая лапочка !!! Сексуальность зашкаливает !!!!!", "Да, да, я сразу вау", "Привет, ты красивая", "Готовишься к Хэллоуину?", "Вот это кошка. Батюшки", "Это круто", "Обалдеть, как ты прелесть", "Очень крутая", "У вас ножки голые, мне за Вас холодно".

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В белом платье с розовыми вставками Элина подчеркнула свою нежность и естественность. Благодаря простому коричневому свитеру девушке также удалось обратить внимание на некую дерзкость образа, ведь нижняя часть наряда оказалась открыта, показывая ноги девушки.

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