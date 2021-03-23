Звезда студии «Квартал 95» Элина Мбани появилась в интересном образе на полу

Экзотическая красотка привлекает внимание не только внешностью, но и талантом, пишет Politeka.net. У Мбани красивый голос, который запоминается, один раз услышав.

Известно, что звезда занимается пением с детства, в 10 лет она впервые выступила сольно.

Сейчас красотка активно строит карьеру, а также ведет свой Инстаграм. На страницу Элины пока подписаны всего чуть более 5,5 тысяч пользователей сети.

На одном из последних снимков артистка предстала в интересном образе.

Звезда присела возле окна, прикрываясь пышным фатиновым нарядом. Казалось, что она была без верха, и если бы не ткань, то она бы предстала перед подписчиками обнаженной.

Мбани будто наслаждалась позированием. Она закрывала глаза на одном из фото и приподняла руку.

В подписи звезда "Квартал 95" поставила: " 💫".

За час публикация собрала более сотни лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏👏люблю вас. Красотка", "Из всех девушек, ты есть особенная", - написали пользователи сети, которые также ставили смайлики.

Отметим, отец Элины Мбани родом из Конго. Будущая звезда в детстве стеснялась своего цвета кожи, а также ей не нравились ее кудрявые волосы, ведь каждое мытье головы занимало два часа и превращалось в пытку.

Все же со временем девушка полюбила себя. Сейчас она лишь заботится о своем теле, и следит за чистотой кожи.

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