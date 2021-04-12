Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Женского квартала", показала себя, рассказав о настроении

Как пишет Politeka.net, винницкая красавица участвовала во множестве телешоу, а в какой-то момент стала актрисой "Женского квартала", где вошла в "Вокальный квартет". Девушка не забывает и об Инстаграм, где часто публикует интересные фото, а в последнее время Элину Мбани фотографирует коллега Марта Адамчук.

Этот раз не стал исключением, ведь Элина опубликовала фото, где лежит на диване в наряде, расставив ножки. Красотка была в большой комнате на фоне огромных окон, который сделали кадр очень светлым.

"Настроение - вальяжный понедельник", - написала Элина под фотографией и дала ссылку на Марту Адамчук, которая сделала фото.

Фанаты поставили 161 лайк и написали пару комментариев:

"Очень красивая", "Люблю", "Огонь".

Мы писали, что известная артистка Элина Мбани, одна из самых ярких звезд "Женского квартала", показала чувственный образ.

В этот раз Элина предстала в черном боди и туфельках на шпильке. Девушка облокотилась о подоконник распустив свои кудри, которые распались по плечам.

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