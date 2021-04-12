Відома артистка Еліна Мбані, одна з найяскравіших зірок "Жіночого кварталу", показала чуттєвий образ
Як пише Politeka.net, в Інстаграм колеги Еліни, Марти Адамчук з'явилося чуттєве фото красуні Еліни, яка позує, спершись на підвіконня і закривши очі.
Еліна Мбані є частиною вокального квартету "жіночого кварталу", вона давно підкорила серця українців. Красуня не втомлюється позувати і публікувати досить відверті кадри.
Цього разу Еліна постала в чорному боді і туфельках на шпильці. Дівчина сперлася об підвіконня розпустивши свої кучері, які розпалися по плечах і прикрили трошки обличчя дівчини, яка закрила очі, з виразом блаженства на обличчі.
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Відомо, що Марта Адамчук, також співачка з "жіночого кварталу" обожнює фотографувати. Свої роботи Марта показує на окремій сторінці, де поки розміщені колеги з «кварталу» в різних образах.
Дівчина вміє зловити і тонко передати настрій моделі, показавши внутрішню красу кожної.
Варто сказати, що більшість своїх фото березня виставляє в чорно-білому кольорі, проте є і кольорові фото, нічим не гірше чорно-білих.
Колеги прокоментували фото Еліни і поставили безліч лайків під фото. Так Віра Кекелія написала: "Ідеальна модель", на що автор фото відповів смайликами.
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