Известная артистка Элина Мбани, одна из самых ярких звезд "Женского квартала", показала чувственный образ

Как пишет Politeka.net, в Инстагарм коллеги Элины, Марты Адамчук появилось чувственное фото красотки Элины, которая позирует, облокотившись на подоконник и закрыв глаза.

Элина Мбани является частью вокального квартета "Женского квартала", она давно покорила сердца украинцев. Красотка не устает позировать и публиковать довольно откровенные кадры.

В этот раз Элина предстала в черном боди и туфельках на шпильке. Девушка облокотилась о подоконник распустив свои кудри, которые распались по плечам и прикрыли немножко лицо девушки, которая закрыла глаза, с выражением блаженства на лице.

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Известно, что Марта Адамчук, также певица из «Женского квартала» обожает фотографировать. Свои работы Марта показывает на отдельной странице, где пока размещены коллеги из «Квартала» в разных образах.

Девушка умеет словить и тонко передать настроение модели, показав внутреннюю красоту каждой.

Стоит сказать, что большинство своих фото Марта выставляет в черно-белом цвете, однако есть и цветные фото, ничем не хуже черно-белых.

Коллеги прокомментировали фото Элины и поставили множество лайков под фото. Так Вера Кекелия написала: "Идеальная модель", на что автор фото ответил смайликами.

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