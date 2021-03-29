Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", показала себе перед дзеркалом
Як пише Politeka.net, співачка і актриса Еліна Мбані вже не перший рік радує українців своєю творчістю на сцені. Дівчина брала участь в різні шоу, а після стала резидентом "жіночого кварталу". І хоч у красуні не так багато передплатників в Instagram, Мбані там регулярно ділитися своїми фото і відео.
Цього разу Еліна опублікувала ролик, де сиділа на колінах в боді. Красуня порухалася перед камерою, демонструючи ідеальну фігуру і сідниці.
"Ти занадто сповнена життя, щоб тебе хтось наполовину любив",-написала Еліна під відео.
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Фанати подивилися ролик майже 300 разів і написали коментарі:
"Вау", "вогонь", "вогняна крихта".
Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Еліна Мбані показала стрункі ніжки в жіночному образі.
На знімках Еліна постала в легкому весняному образі. Так, на ній біла блуза з злегка просвічується тканини в чорний горошок, а також легка пишна спідниця. Кучеряве волосся темношкірої красуні надають її образу ще більше грайливості і навіженості.
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