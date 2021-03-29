Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", показала себе перед дзеркалом

Як пише Politeka.net, співачка і актриса Еліна Мбані вже не перший рік радує українців своєю творчістю на сцені. Дівчина брала участь в різні шоу, а після стала резидентом "жіночого кварталу". І хоч у красуні не так багато передплатників в Instagram, Мбані там регулярно ділитися своїми фото і відео.

Цього разу Еліна опублікувала ролик, де сиділа на колінах в боді. Красуня порухалася перед камерою, демонструючи ідеальну фігуру і сідниці.

"Ти занадто сповнена життя, щоб тебе хтось наполовину любив",-написала Еліна під відео.

Фанати подивилися ролик майже 300 разів і написали коментарі:

"Вау", "вогонь", "вогняна крихта".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Еліна Мбані показала стрункі ніжки в жіночному образі.

На знімках Еліна постала в легкому весняному образі. Так, на ній біла блуза з злегка просвічується тканини в чорний горошок, а також легка пишна спідниця. Кучеряве волосся темношкірої красуні надають її образу ще більше грайливості і навіженості.

Нагадаємо, Екзотична зірка "жіночого кварталу" в "вбранні Єви" захопила неземною красою

А ще Politeka писала, що екзотична красуня з "жіночого кварталу" показала всю свою ніжність в прозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, що екзотична красуня з "жіночого кварталу" віддалася пристрасті на підлозі



