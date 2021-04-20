Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Женского квартала", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Элина Мбани является одной из четырёх певиц "Женского квартала". Красотка хоть не и не так популярна, как остальные актрисы, но активно ведет Инстаграм, где впечатляет образами.
В этот раз Элина опубликовала фото, где показалась в боди и сапогах, а волосы собрала в хвостик. Мбани забавно кралась на кадрах, демонстрируя идеальные ножки.
"Почему-то хочется думать, что все что с нами происходит, как хорошее, так и плохое - не результат наших усилий и наша ответственность, а что-то большее - звездная пыль, которая невидимо влияет на этот мир. Неизвестность всегда манит", - написала Элина под фото.
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Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
"Это супер красота", "Люблю".
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На свежем фото Мбани предстала в необычном образе, который подошел бы для ночных клубов. Ее глаза были ярко накрашены, а волосы заплетены в косы. Элина сидела на полу и строго смотрела в кадр.
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