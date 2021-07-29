Популярная отечественная певица и актриса Элина Мбани, участница "Женского квартала", показала себя в новом провокационном образе

Как пишет Politeka.net, Элина Мбани является украинской актрисой и певицей. Красотка входит в поющий квартет "Женского квартала". Марта Адамчук также является частью поющего квартета. А еще у красотки есть хобби, она обожает делать фотографии. Чащего всего девушка работает со своими коллегами и этот раз не стал исключением.

На новых фото Марты была изображена Элина. Мбани их опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка на снимках позировала в одних трусиках. Девушка стояла на фоне черного полотна, прикрывши руками бюст, пока Адамчук снимала коллегу.

Фанаты, включая дочь Елены Кравец Марию, поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оу май гад", "Круто", "Восхищен", "Эля, Огонь", "просто пушка, роскошная девочка", "Я тебя кохаю".

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