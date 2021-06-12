Известная актриса с экзотической внешностью, звезда "Женского квартала" Элина Мбани появилась в национальной одежде
Для новой фотосессии девушка выбрала вышитый наряд, состоящий из шорт и сорочки оранжевого цвета с пышными рукавами. Вышивка выполнена синими и красными нитками и размещена на рукавах и спереди наряда.
Яркий цвет удачно сочетался с кожей Элины Мбани, придвая ей еще более экзотический вид.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Лопес в "невидимом" платье удивила размерами рядом с певицей Леди Гагой: "Никогда не была такой"
Трагедия на украинской трассе, появились первые фото: "За рулем был 13-летний"
Жизнь мужчины оборвалась в один миг на одесской трассе, кадры: "хотел купить клубнику"
"Карантин надо продлевать": в Минздраве сделали срочное предупреждение
Красотка покрасовалась в разных позах на фоне украинского флага, а результатами фотосессию она поделилась в поклонниками на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Фанаты одарили ее комплиментами.
"Бомба",
"Пушка ракета",
"Какая красота", - пишут в сети.
К слову, актриса Женского Квартала Элина Мбани роддом из Украины. Она родилась в городе Винница. Ее родители – частные предприниматели отдали Элину учиться на преподавателя музыки.
Поэтому еще до участия в Женском квартале девушку можно было увидеть в шоу «Голос Страны», «Х-фактор», «Лига смеха».
О личной жизни эффектной красотки ничего не известно.
Напомним, что экзотическая красотка из "Женского Квартала" подразнила растрепанным видом в домашнем образе: "Малышка, ты огонь"
Как сообщала Politeka, экзотическая красотка из "Женского квартала" в узеньком боди устроила сеанс соблазна перед зеркалом: "Огненная крошка"
Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Женского Квартала" Адамчук заворожила фигурой в обтягивающем платье: "Само совершенство".