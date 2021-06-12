Известная актриса с экзотической внешностью, звезда "Женского квартала" Элина Мбани появилась в национальной одежде

Для новой фотосессии девушка выбрала вышитый наряд, состоящий из шорт и сорочки оранжевого цвета с пышными рукавами. Вышивка выполнена синими и красными нитками и размещена на рукавах и спереди наряда.

Яркий цвет удачно сочетался с кожей Элины Мбани, придвая ей еще более экзотический вид.

Красотка покрасовалась в разных позах на фоне украинского флага, а результатами фотосессию она поделилась в поклонниками на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Фанаты одарили ее комплиментами.

"Бомба",

"Пушка ракета",

"Какая красота", - пишут в сети.

К слову, актриса Женского Квартала Элина Мбани роддом из Украины. Она родилась в городе Винница. Ее родители – частные предприниматели отдали Элину учиться на преподавателя музыки.

Поэтому еще до участия в Женском квартале девушку можно было увидеть в шоу «Голос Страны», «Х-фактор», «Лига смеха».

О личной жизни эффектной красотки ничего не известно.

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