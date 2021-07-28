Українська актриса Ольга Сумська продемонструвала ідеальний вид на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, 54-річна зірка зовсім недавно повернулася з відпустки, але все ще радує шанувальників пікантними кадрами. У свої роки артистка примудряється зберігати не тільки відмінну фігурку, але і квітучий вигляд обличчя. Це зірка і продемонструвала на свіжих фото.

У перерві між роботою і домашніми турботами, які Сумська демонструє у себе в Instagram, красуня опублікувала фото, зроблене в басейні. Актриса позувала в яскравому малиновому купальнику з глибоким декольте.

Купальник вигідно підкреслив форми артистки, а сонце пограло з фарбами на обличчі зірки. В результаті фото вийшло неймовірно атмосферним і теплим. Додамо, що в басейні Сумська позувала при повному параді – у неї на обличчі красувався макіяж.

Додамо, що Ольга Сумська досі вважається однією з найбільш спокусливих актрис в Україні. У 54 роки вона продовжує грати головну роль у виставі «Майстер і Маргарита».

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