Украинская актриса Ольга Сумская продемонстрировала идеальный вид на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, 54-летняя звезда совсем недавно вернулась из отпуска, но все еще радует поклонников пикантными кадрами. В свои годы артистка умудряется сохранять не только отменную фигурку, но и цветущий вид лица. Это звезда и продемонстрировала на свежих фото.

В перерыве между работой и домашними заботами, которые Сумская демонстрирует у себя в Инстаграм, красотка опубликовала фото, сделанное в бассейне. Актриса позировала в ярком малиновом купальнике с глубоким декольте.

Купальник выгодно подчеркнул формы артистки, а солнце поиграло с красками на лице звезды. В результате фото получилось невероятно атмосферным и теплым. Добавим, что в бассейне Сумская позировала при полном параде – у нее на лице красовался макияж.

Добавим, что Ольга Сумская до сих пор считается одной из самых соблазнительных актрис в Украине. В 54 года она продолжает играть главную роль в спектакле «Мастер и Маргарита».

Напомним, что Сумская показала, как раздетый муж веселит ее на отдыхе, яркие кадры: «Душа поет».

Как сообщала Politeka, Сумская с платком на голове показала, как умеет перевоплощаться: "Очень экстравагантно".

Также Politeka писала, что Сумская в купальнике с декольте зажгла с мужем на отдыхе: провокационные кадры.