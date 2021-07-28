Украинская актриса Ольга Сумская продемонстрировала идеальный вид на отдыхе
Как сообщает Politeka.net, 54-летняя звезда совсем недавно вернулась из отпуска, но все еще радует поклонников пикантными кадрами. В свои годы артистка умудряется сохранять не только отменную фигурку, но и цветущий вид лица. Это звезда и продемонстрировала на свежих фото.
В перерыве между работой и домашними заботами, которые Сумская демонстрирует у себя в Инстаграм, красотка опубликовала фото, сделанное в бассейне. Актриса позировала в ярком малиновом купальнике с глубоким декольте.
Купальник выгодно подчеркнул формы артистки, а солнце поиграло с красками на лице звезды. В результате фото получилось невероятно атмосферным и теплым. Добавим, что в бассейне Сумская позировала при полном параде – у нее на лице красовался макияж.
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Добавим, что Ольга Сумская до сих пор считается одной из самых соблазнительных актрис в Украине. В 54 года она продолжает играть главную роль в спектакле «Мастер и Маргарита».
Напомним, что Сумская показала, как раздетый муж веселит ее на отдыхе, яркие кадры: «Душа поет».
Как сообщала Politeka, Сумская с платком на голове показала, как умеет перевоплощаться: "Очень экстравагантно".
Также Politeka писала, что Сумская в купальнике с декольте зажгла с мужем на отдыхе: провокационные кадры.