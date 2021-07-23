Відома українська Ольга Сумська показала, як проводить час з Віталієм Борисюком

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою, що стала Народною артисткою України. Красуня одружена з актором Віталієм Борисюком, від якого народила дочку. Все сімейство недавно вирушило на відпочинок до Єгипту, і постійно Ольга ділиться кадрами з відпустки в Instagram.

На новому фото Ольга позувала в стильному купальнику, обіймаючи чоловіка. Пара була у воді, посміхаючись на камеру, поки Сумська робила селфі. На інших фото красуня показала готель, в якому відпочивала разом з чоловіком.

На ще одному знімку красуня вже була в басейні, а не море. Красуня була в закритому чорному купальнику, занурившись у воду. Сумська розставила руки, демонструючи розкішну фігуру.

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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і почали активно коментувати публікацію, яку зробила Сумська в Instagram.

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