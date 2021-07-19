Актриса Ольга Сумська показала, як з чоловіком святкує його день народження

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала відео, на якому її чоловік, Віталій Борисюк співає пісню, снідаючи прямо в басейні. Як відомо, 18 липня акторові виповнилося 58 років. Святкувати цей день зіркова пара вирушила за кордон.

"Пісні від іменинника @vitaliyborysyuk! Happy Birthday! Всім гарного дня!",- підписала відео Сумська, яка щиро захоплювалася виконанням чоловіка.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів і поздоровлень. Не обійшлося і без компліментів самій Ользі.

"Оля, ви прекрасні) приємно глянути! Поздоровляю!", "Вау! Яка зворушлива і романтична пісня!", "Дуже душевно!", "Душа співає", "Це крутезний ДР! Класно! Вітаю", "Боже, яка у вас любов хороша", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом вже більше 20 років. Вони є однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

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