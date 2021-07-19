Актриса Ольга Сумська показала, як з чоловіком святкує його день народження
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала відео, на якому її чоловік, Віталій Борисюк співає пісню, снідаючи прямо в басейні. Як відомо, 18 липня акторові виповнилося 58 років. Святкувати цей день зіркова пара вирушила за кордон.
"Пісні від іменинника @vitaliyborysyuk! Happy Birthday! Всім гарного дня!",- підписала відео Сумська, яка щиро захоплювалася виконанням чоловіка.
У коментарях артисту залишили масу приємних слів і поздоровлень. Не обійшлося і без компліментів самій Ользі.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, що медпрацівники сказали про її дитину: "Дивувалися, як багато він..."
Раптово пішов з життя відомий актор, його останні слова і фото сполошили мережу: "Вогонь у роті"
Тіна Кароль лягла на Балана прямо на сцені й збентежила Потапа: "Не перемикайтеся!"
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
"Оля, ви прекрасні) приємно глянути! Поздоровляю!", "Вау! Яка зворушлива і романтична пісня!", "Дуже душевно!", "Душа співає", "Це крутезний ДР! Класно! Вітаю", "Боже, яка у вас любов хороша", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом вже більше 20 років. Вони є однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.
Нагадаємо, що Ольга Сумська в купальнику дала фору молодим, посвітивши декольте:"мій найкращий ранок".
А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська в халаті показала, як розважається з чоловіком: кадри ідилії.
Також Politeka писала, що Сумська станцювала на пляжі з роздягненим Борисюком.