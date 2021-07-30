"У всіх є складнощі"

Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про саму незвичайну подорож, в яку вона вирушила сама з маленькою дитиною

У червні 26-річна Репяхова і 55-річний Павлик стали батьками: 15-го числа з'явився на світ їх син Міша. Катерина з самого початку ділилася в Instagram усіма подробицями свого життя, і з появою дитини не стала відмовлятися від цієї звички.

Зараз малюкові всього півтора місяці, проте молода мама вже встигла звозити його в подорож на Закарпаття. Про те, як воно пройшло, Репяхова розповіла у своєму новому пості, пише Politeka.net.

"Найдивовижніша подорож у моєму житті. 2000 км. Я за кермом



Спека 35 градусів

Холод 13 градусів

Злива і ураган в Мукачево

Аномальна спека в Шаян…

Подорож складна і одночасно приємна. Деякі труднощі залишаються за кадром, не думайте, що все так гладко і просто) у всіх є складнощі", - розповіла Репяхова.

У той же час, вона вважає, що її синові ця поїздка сподобалася. Дружина Павлика додала, що вже чекає наступної поїздки з дитиною.

У своєму пості Катерина також поділилася кількома фото з поїздки.

Нагадаємо, Віктор Павлік без одягу показав, як управляється з новонародженим сином.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика показала, як виглядала вагітною в напівпрозорій сіточці.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика в розтягнутій майці публічно зчепилася з дівчиною.