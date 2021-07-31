Народна артистка України Ольга Сумська поїхала на гастролі в Луганську область, де зірку застала сильний буревій

Як пише Politeka.net, 54-річна українська акторка та телеведуча, заслужена артистка України, яка запам’яталася українцям як красуня Роксолана з відомого фільму, гастролює Україною. Зірка активно ділиться подробицями з поїздок у своєму Instagram. Так, цього разу артистка розповіла, що на концерті в місті Сєвєродонецьк Луганської області виступала під час стихії.

"Подивіться, що у нас тут робиться! Стихія…Ну що, починаємо", - сказала Сумська.

У stories Сумська показала сильний дощ з вітром з вікна. Також артистка розказала, що була змушена виступати в екстремальних умовах, тому дощ йшов і під час виступу. Судячи з розповіді Ольги Сумської, вони ставили "Майстер і Маргарита". Попри сильний дощ та вітер, подивитися на виставу прийшло багато людей.

Раніше Politeka писала, що Сумская в купальнике показала, как Борисюку с ней повезло: "Роксолана разошлась".

Нагадаємо, що стихия ударила по 13 областям Украины: обесточены сотни населенных пунктов.

А ще Politeka повідомляла, що муж Сумской Виталий Борисюк, выйдя на сцену, показал, кого потерял "Голос країни": "Заслуженный...".