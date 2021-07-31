Народная артистка Украины Ольга Сумская поехала на гастроли в Луганскую область, где звезду застал сильный ураган
Как пишет Politeka.net, 54-летняя украинская актриса и телеведущая, заслуженная артистка Украины, которая запомнилась украинцам как красавица Роксолана из известного фильма, гастролирует по украине. Звезда активно делится подробностями из поездок в своем Instagram. Так, на этот раз артистка рассказала, что на концерте в городе Северодонецк Луганской области выступала во время стихии.
"Посмотрите, что у нас тут делается! Стихия ... Ну что, начинаем", - сказала Сумская.
В stories Сумская показала сильный дождь с ветром из окна.
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Также артистка рассказала, что была вынуждена выступать в экстремальных условиях, поэтому дождь шел и во время выступления. Судя по рассказу Ольги Сумской, они ставили "Мастер и Маргарита". Несмотря на сильный дождь и ветер, посмотреть на спектакль пришло много людей.
Ранее Politeka писала, что Сумская в купальнике показала, как Борисюку с ней повезло: "Роксолана разошлась".
Напомним, что стихия ударила по 13 областям Украины: обесточены сотни населенных пунктов.
А еще Politeka сообщала, что муж Сумской Виталий Борисюк, выйдя на сцену, показал, кого потерял "Голос страны": "Заслуженный...".