Народная артистка Украины Ольга Сумская поехала на гастроли в Луганскую область, где звезду застал сильный ураган

Как пишет Politeka.net, 54-летняя украинская актриса и телеведущая, заслуженная артистка Украины, которая запомнилась украинцам как красавица Роксолана из известного фильма, гастролирует по украине. Звезда активно делится подробностями из поездок в своем Instagram. Так, на этот раз артистка рассказала, что на концерте в городе Северодонецк Луганской области выступала во время стихии.

"Посмотрите, что у нас тут делается! Стихия ... Ну что, начинаем", - сказала Сумская.

В stories Сумская показала сильный дождь с ветром из окна.

Также артистка рассказала, что была вынуждена выступать в экстремальных условиях, поэтому дождь шел и во время выступления. Судя по рассказу Ольги Сумской, они ставили "Мастер и Маргарита". Несмотря на сильный дождь и ветер, посмотреть на спектакль пришло много людей.

Ранее Politeka писала, что Сумская в купальнике показала, как Борисюку с ней повезло: "Роксолана разошлась".

Напомним, что стихия ударила по 13 областям Украины: обесточены сотни населенных пунктов.

А еще Politeka сообщала, что муж Сумской Виталий Борисюк, выйдя на сцену, показал, кого потерял "Голос страны": "Заслуженный...".