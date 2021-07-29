Актриса Ольга Сумская отправилась на жаркий отдых с мужем, откуда публикует интригующие фото

Популярная актриса театра и кино довольно активно ведет свой Инстаграм и часто публикует весьма интересные кадры в сети. Ольга любит показывать на странице момент из жизни, рассказывать о себе, о городах, в которых бывает, и о путешествиях.

В этот раз на курорте артистке удалось сразить своей красотой в модном купальнике. Во время отдыха у бассейна звезда позировала поближе к камере, причем ее сияющий вид и ухоженное лицо подчеркнули правильность ухода Ольги за собой.

«Зажигательные танцы на побережье Хургадщины вместе с @vitaliyborysyuk избавят от лишних калорий после ол инклюзив. Танцуйте вместе с нами! ✋🏻» - пишет Ольга по другими кадрами.

Поклонники были рады видеть звезду такой, отметив, что мужу с ней повезло:

«Как в Египте сейчас? Хотим поехать, но отговаривают, что мол очень жарко; Потрясающая женщина! 🔥 Ольга, Вы невероятно выглядите !!! ❤️😍; Красотка Роксолана, танец супер; 🔥яка красавица !!! 👏; Шикарная красотка Olga, Sexy Lady☺; Роксолана разошлась😁; Ахах 🤣 классс! молодцы !!! 😍 Борисюку повезло; Вы очень крутые !!! Не могу оторваться от Ваших танцев !!!! Люблю Хургаду».

Напомним, что Ольга Сумская в купальнике дала фору молодым, посветив декольте: "Мое лучшее утро".

А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская в халате показала, как развлекается с мужем: кадры идиллии.

Также Politeka писала, что Сумская станцевала на пляже с раздетым Борисюком.