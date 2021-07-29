Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала памятный и значимый кадр из 2002 года
Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась ярким фото – воспоминанием из 2002 года, когда она была беременна своей старшей дочерью. Звезда, запомнившаяся всем, как красавица Роксолана из известного фильма, выглядела весьма нежно и трогательно.
Поклонники не смогли пройти мимо чувственного кадра, на котором Ольга сияла с одним розовым фатином в руках.
Таким образом звезде удалось избежать лишней откровенности и подчеркнуть привлекательность. Округлый живот артистка не стала прятать, он стал центральной фигурой ее образа.
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«2002 год… Беременна Аней @annborisyuk ❤️» - написала Ольга.
Вот что пишут поклонники:
«Какая прекрасная; Красивая до невозможности...❤; С Анечкой стали похожи😍; Боже, совсем не изменилась; Смелое фото для 2002года🔥, Вы наверное первая актриса, которая чувствует прогресс времени👏😍; красотка время бережёт вашу молодость и красоту; Очень красиво😍; Настоящая и естественная ❤».
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