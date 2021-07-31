Відомий актор, заслужений артист України і чоловік зірки "Кріпосної" Наталки Денисенко Андрій Федінчик звернувся до українців із зізнанням про свою скандальну бійку в Києві

24 липня Федінчик опинився в центрі уваги, влаштувавши бійку на столичній дорозі. Актор їхав на електросамокаті зигзагами, обурюючи інших водіїв. Однак, коли ті почали йому сигналити, артист почав вести себе агресивно, спробував насильно витягнути одного з водіїв з машини, матюкався, а пізніше, коли його спробували втихомирити, виривався і бився головою.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Федінчик опублікував відеозвернення до українців, в якому зізнався, що у нього проблеми.

"Я не вмію контролювати свій гнів...ви зрозумійте, коли людина кричить, що ненавидить весь світ, а йому ніхто нічого поганого не зробив, значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі. Мене це не виправдовує...", - розповів актор.

Він зізнався, що подібна ситуація трапилася з ним не в перший раз: у артиста вже траплявся зрив, проте тоді обійшлося без бійок.

Цього разу Федінчик вирішив, що сам не справляється, і звернувся до фахівця.

"Я буду займатися цим питанням вже серйозно. Я хочу вибачитися перед усіма, хто став свідком цієї ситуації", - додав актор.

Варто відзначити, що дружина в цій ситуації повністю його підтримала.

"Андрійко, я вірю в тебе і люблю!!! Пишаюся що ти знайшов в собі сили зробити такий важливий крок!",- написала Денисенко.

Вона також поділилася постом на його підтримку в своєму Instagram.

Прокоментувала ситуацію і Ольга Сумська.

"Андрійчик, щиро! Зриви у всіх бувають...Наталочка, підтримую тебе!", - звернулася актриса до Федінчика і Денисенко.

Нагадаємо, чоловік зірки "Кріпосної" влаштував бійку в Києві, відео ганьби: був неадекватний і бився головою.

Як повідомляла Politeka, заслужений артист України влаштував бійку на дорозі, вибачення не допомогли.

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