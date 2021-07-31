Артист Віталій Козловський і Ольга Цибульська здивували поведінкою у всіх на виду

Як повідомляє Politeka.net, на Великдень у Цибульської в мережі з'явилося вельми неоднозначне відео зі співаком Віталієм Козловським. Пізніше вона показала ще одне відео з Козловським, де завітала до нього додому в образі вчительки.

На цю дружбу звернули увагу багато українців і почали шукати відповіді на запитання: Невже у зірок роман? На хвилі цих чуток Віталій Козловський показав у Instagram ту, що чекає його вдома - це виявилась кішка.

Маленьке пухнасте диво на ім'я Кася з'явилося в будинку співака Віталія Козловського кілька років тому до Різдва. Він побачив кошеня, коли приїхав додому - до Львова. І це була любов з першого погляду. Тепер щодня вдома Віталіка чекає Кася - перська кішка. Вона дуже доброзичлива, ласкава, ніколи не кусається, не дряпається і дуже любить сидіти на руках.



"Ось ця мурзилка мене зустрічає. Люблю її, обожнюю, обожнюю", - каже Козловський, цілуючи пухнастика.

На іншому відео він показав кадри в команії Олі Цибульської. Відео вийшло вельми забавним. Козловський показав, на опублікованих кадрах, що до нього прийшла Цибульська. При цьому зірка приміряла на себе образ вчительки - одягла перуку і зробила об'ємну зачіску. Для більшого антуражу Цибульська одягла піджак в ромашку, а під нього білу сорочку.

"Боже, мужик Козловський, обожнюю!", - вигукує Цибульська.

Козловський сам того не відаючи підігрів чутки про їхній роман ще більше - адже наприкінці відео Цибульська накидається на співака з поцілунками.

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