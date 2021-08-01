Це дійсно страшно, коли трапляється з людьми

Як повідомляє Politeka.net, нікому з нас не хотілося б зганьбитися перед людьми, які нас поважають і люблять. А що вже говорити про зірок! Але багато з них нерідко потрапляли в незручні ситуації на очах у багатотисячної публіки прямо на сцені.

Не оминула така незручна ситуація і Віталія Козловського, який в Instagram показав, як падає на сцені.

Віталій Козловський вийшов на сцену виконати пару своїх пісень і для свого ефектного виходу він вибрав ефектний наряд. В кінці однієї з пісень він пішов в раж, почав стрибати і танцювати на сцені запальні танці, що і зіграло з ним злий жарт. Співак послизнувся і, не втримавши рівноваги, впав на підлогу. Потрібно віддати йому належне, він не розгубився і швидко піднявся, продовжуючи концерт.

Варто відзначити, що не кожне його падіння на сцені закінчилося так легко і без травм. Так, в 2012 році Віталій Козловський випадково впав на сцені в Ялті під час репетиції свого номера.

Йому тоді було настільки боляче, що самостійно встати він вже не міг. Викликали швидку допомогу, яка екстрено доставила співака в лікарню з діагнозом - зміщення хребта.

Нагадаємо, Віталій Козловський в обіймах Хіменеса-Браво засвітився на "Майстер Шеф".

А ще Politeka писала, що Козловський змінив професію заради "улюбленця" Тіни Кароль, набір вражає.

Також Politeka повідомляла, Козловський засвітив рольові розваги з Цибульською.