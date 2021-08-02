Українська співачка Ані Лорак вразила не тільки шанувальником новими кадрами з відпустки в Туреччині

Кароліна разом з дочкою вже кілька днів як відпочиває в Туреччині в дорогому готелі. Звідти зірка публікує вельми яскраві фото і не соромиться показати фігуру в бікіні. Цього ж разу Лорак привернула увагу сімейними кадрами.

Так, артистка вирішила показати відразу на трьох фото милі однакові образи разом з дочкою. Пляжними луками для Лорак і її дочки Соні стали купальники в різнокольорову смужку. З різних ракурсів добре видно, як схожі співачка з дитиною.

"❤️ Незабутні солодкі дні 🤗 нехай час зупиниться!"- пише артистка.

Не тільки шанувальники помітили, що дочка Кароліни помітно підросла і змінилася. Помітив це і хрещений Соні-Філіп Кіркоров:

"Як витягнулася!!! Яка стройняжка моя хрещениця!💋» - написав співак.

Шанувальники підтримали нову публікацію:

"Який кайф!; Які гарні😍❤️ гарного відпочинку!❤ ️ ; Такі красиві і щасливі)) 😻 😻 нехай так буде завжди!!!😍 😍 ; Найпрекрасніший вік 😍 гарного відпочинку дівчата❤️; ну які ж красуні😍; мнезабываемых миттєвостей♥; яка Софія вже доросла! Красуня❤️».

Нагадаємо, що Ані Лорак в купальнику вразила фігурою: співачку завалили питаннями про збільшення бюста.

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