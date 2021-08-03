Актриса, головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про свою біду

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Мішина записала сторіс, коли їхала в авто.

"Доброго ранку, друзі. Мій ранок не дуже добрий, тому що я сьогодні 40 хвилин вставала з ліжка. У мене так прихопила спина, що я просто нічого не можу робити. І замість знімального майданчика я зараз їду до лікаря", - сказала вона.

Як відомо, на проекті "Холостячка" Ксенія Мішина зробила свій вибір на користь автора і сценариста студії "Квартал 95" Олександра Еллерта. Перший час Їхні стосунки нагадували справжню казку. Пара постійно постила фото і відео, веселилася, вони навіть зробили спільні тату. Однак відносини це не врятувало.

Нещодавно Ксенія в Instagram повідомила, що вони більше не разом і це назавжди. Про причини такого рішення актриса поки не повідомляє. Олександр тільки підтвердив розрив.

Нагадаємо, що Мішина поганяла по Криму на кабріолеті і "відірвалася" під Дорофєєву.

Як повідомляла Politeka, втомлена і самотня Мішина в ліжку "відшмагала" кривдників зірок.

Також Politeka писала, що сяюча Мішина і переможець "Танців з зірками" знову разом, про Еллерта ні слова.