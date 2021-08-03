Ведучий "1+1" Богдан Юсипчук, який зіграв фальшиве весілля з фіналісткою "Холостяка" Юлією "Зайкою", виконав свою обіцянку

Як повідомляє Politeka.net, Юсипчук разом з Юлією вирушили до притулку для тварин, щоб допомогти привернути увагу до проблеми безпритульних тварин.

"Вчора ми, як і обіцяли з @julz_seven, відвідали притулок для собак у Бородянці, що під Києвом. Людей, які погодилися поїхати з нами, було досить багато, тому ми їхали двома групами в різний час. Сказати, що я був вражений, - не сказати нічого. Собакени нереально круті. Кожен хоче знайти господаря і будинок. І вчора друга ми вже прилаштували:) не хочу тиснути на жалість і писати, які вони класні... але блін))) вони дійсно круті!",- зазначив Юсипчук.

У коментарях йому залишили масу слів підтримки.

"Дуже класні фотки", "Богдан, за це тобі окремий респект", "Які ж вони хороші", "Які ж ви молодці. Супер", "Ссправжній і відданий друг. Всі тварини роблять людей добрішими", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юля "Зайка" і Богдан Юсипчук потрапили в скандал після фальшивого весілля.

Як повідомляла Politeka, Юлія "Зайка" поплатилася за весільну виставу з Юсипчуком: "Тепер не скоро заміж вийде".

Також Politeka писала, що Юля "Зайка" після ганьби з весіллям зробила несподіване зізнання.