Ведучий "1+1" Богдан Юсипчук, який зіграв фальшиве весілля з фіналісткою "Холостяка" Юлією "Зайкою", виконав свою обіцянку
Як повідомляє Politeka.net, Юсипчук разом з Юлією вирушили до притулку для тварин, щоб допомогти привернути увагу до проблеми безпритульних тварин.
"Вчора ми, як і обіцяли з @julz_seven, відвідали притулок для собак у Бородянці, що під Києвом. Людей, які погодилися поїхати з нами, було досить багато, тому ми їхали двома групами в різний час. Сказати, що я був вражений, - не сказати нічого. Собакени нереально круті. Кожен хоче знайти господаря і будинок. І вчора друга ми вже прилаштували:) не хочу тиснути на жалість і писати, які вони класні... але блін))) вони дійсно круті!",- зазначив Юсипчук.
У коментарях йому залишили масу слів підтримки.
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"Дуже класні фотки", "Богдан, за це тобі окремий респект", "Які ж вони хороші", "Які ж ви молодці. Супер", "Ссправжній і відданий друг. Всі тварини роблять людей добрішими", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Юля "Зайка" і Богдан Юсипчук потрапили в скандал після фальшивого весілля.
Як повідомляла Politeka, Юлія "Зайка" поплатилася за весільну виставу з Юсипчуком: "Тепер не скоро заміж вийде".
Також Politeka писала, що Юля "Зайка" після ганьби з весіллям зробила несподіване зізнання.