Ведущий "1+1" Богдан Юсипчук, который сыграл фальшивую свадьбу с финалисткой «Холостяка» Юлией «Зайкой», выполнил свое обещание

Как сообщает Politeka.net, Юсипчук вместе с Юлией отправились в приют для животных, чтобы помочь привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

«Вчера мы, как и обещали с @julz_seven, посетили приют для собак в Бородянке, что под Киевом. Людей, которые согласились поехать с нами, было довольно много, поэтому мы ехали двумя группами в разное время. Сказать, что я был поражен, - не сказать ничего. Собакены нереально крутые. Каждый хочет найти хозяина и дом. И вчера друга мы уже пристроили :) Не хочу давить на жалость и писать, какие они классные... но блин))) они действительно крутые!», - отметил Юсипчук.

В комментариях ему оставили массу слов поддержки.

«Очень классные фотки», «Богдан, за это тебе отдельный респект», «Какие же они хорошие», «Какие же вы молодцы. Супер», «Настоящий и преданный друг. Все животные делают людей добрее», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Юля "Зайка" и Богдан Юсипчук попали в скандал после фальшивой свадьбы.

Как сообщала Politeka, Юлия «Зайка» поплатилась за свадебный спектакль с Юсипчуком: "Теперь не скоро замуж выйдет".

Также Politeka писала, что Юля "Зайка" после позора со свадьбой сделала неожиданное признание.