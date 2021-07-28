Учасниця шоу "Холостяк-11" Юлія "Зайка" і ведучий Богдан Юсипчук зробили гучне зізнання: їх недавнє весілля виявилося фейком

Днями багатьох українців здивувала новина про раптове весілля українського актора і ведучого телеканалу "1+1" Юсипчука і Юлії Бельченко, яка запам'яталася глядачам "Холостяка" як Юля Зайка.

Пара опублікувала у своїх соцмережах кадри з урочистої церемонії, на якій Богдан був у класичному костюмі, а Юлія – в білосніжній сукні з фатою. "Кохані" до останнього робили вигляд, що це було по-справжньому, проте 28 липня вони зробили несподіване зізнання.

Як пише Politeka.net, у своїх Instagram Богдан та Юля розповіли, що їх не пов'язують романтичні стосунки, а їхнє «весілля» - було просто рекламою нової локації для свят.

Юсипчук також заявив, що нібито боявся весіль, тому хотів перемогти цей страх, а Юля сподівалася, що якщо проведе "весільну репетицію", то зможе протягом двох років вийти заміж, як свідчить повір'я.

Крім того, пара пов'язала такий піар хід з розкруткою притулку для бездомних тварин.

Втім, багатьох українців аргументи Богдана та Юлії не вразили.

"Що не зроблять для піару, я в шоці чекаємо наступну серію з постановочними пологами", "Здається, у деяких людей немає меж для хайпа", "зараз такі почуття ніби в тебе плюнули. Прикро як то...», "Господи, не знають вже як грошей заробити", "Точно так було в Холостяку) гра і пафос. Міша молодець, що не купився", - пишуть люди.

Нагадаємо, Юля "Зайка" після несподіваного весілля з ведучим "1+1" зізналася, чи вагітна вона.

Як повідомляла Politeka, весілля фіналістки "Холостяка" Юлі "Зайка" з відомим ведучим, з'ясувалася правда.

Також Politeka писала, що "Зайка" з "Холостяка" зіграла весілля з "найкрасивішим чоловіком світу", кадри вже в мережі.