Блогерка і учасниця шоу "Холостяк" Юлія Бельченко (Зайка) розповіла правду про фальшивої весіллі з Богданом Юсипчуком

Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка і учасниця шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, більш відома як Юля "Зайка" днями приголомшила шанувальників весільними фото і відео. Постановочне весілля дівчина зіграла з відомим ведучим Богданом Юсипчуком. І все виглядало настільки правдоподібно, що фанати були ще більш збентежені, коли пара заявила, що їх весілля фейк.

Тепер же у своєму Instagram Юля зробила несподіване зізнання щодо весільного торжества. Дівчина опублікувала красиві фото в образі нареченої і поділилася, що збулася її мрія.

"Все ж я хотіла бути нареченою. Попри те, що спочатку це була благородна місія. Я зрозуміла, що мені насправді хотілося побути нареченою хоча б понарошку. У цей день збулася моя мрія. Давайте чесно, яка дівчинка не мріє про красиве весільне плаття? Хоча зараз багато самодостатніх жінок, які не прагнуть у відносини і вважають, що мужик їм не потрібен. Все ж... чи потрібна в житті друга половинка?",- написала дівчина.

Нагадаємо, Анна Богдан "катком" проїхалася по Юлі "Зайці" після фальшивого весілля: "Це неприйнятно".

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