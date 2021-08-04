Давно не з'являлася на людях

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл відсвяткувала свій ювілей, розповівши про нову ініціативу, яка повинна допомогти іншим жінкам

4 серпня Меган Маркл виповнилося 40 років. Останнім часом дружина британського принца, а в колишньому американська актриса, рідко з'являлася на публіці. Однак, з нагоди свята вона вирішила зробити виняток. Відео, в якому з'явилася Маркл, поділилася в своєму Instagram її подруга, актриса Мелісса МакКарті.

У ролику Меган оголосила, що разом зі своїми зірковими друзями запускає благодійний проект, який повинен допомогти жінкам, які втратили роботу під час пандемії.

Дружина принца Гаррі звернулася до 40 знаменитостей з проханням присвятити по 40 хвилин свого часу наставництву для жінок, які потребують допомоги.

На відео Маркл сиділа за величезним кам'яним столом у своєму кабінеті. Судячи з кадрів, обстановка нового особняка принца Гаррі і його дружини була опрацьована з великою увагою до деталей. За спиною у Меган можна помітити великий камін зі світлого каменю. На столі перед герцогинею розкладені численні папки і журнали, поруч стоїть чашка з красивого сервізу, а також ваза з квітами.

В кінці відео у вікні можна помітити принца Гаррі, який вирішив жартома пожонглювати в саду тенісними м'ячиками.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл сколихнули палац новою заявою.

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