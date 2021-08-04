Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл отпраздновала свой юбилей, рассказав о новой инициативе, которая должна помочь другим женщинам
4 августа Меган Маркл исполнилось 40 лет. В последнее время жена британского принца, а в бывшем американская актриса, редко появлялась на публике. Однако, по случаю праздника она решила сделать исключение. Видео, в котором появилась Маркл, поделилась в своем Инстаграм ее подруга, актриса Мелисса Маккарти.
В ролике Меган объявила, что вместе со своими звездными друзьями запускает благотворительный проект, который должен помочь женщинам, потерявшим работу во время пандемии.
Жена принца Гарри обратилась к 40 знаменитостям с просьбой посвятить по 40 минут своего времени наставничеству для нуждающихся в помощи женщин.
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На видео Маркл сидела за огромным каменным столом в своем кабинете. Судя по кадрам, обстановка нового особняка принца Гарри и его супруги была проработана с большим вниманием к деталям. За спиной у Меган можно заметить большой камин из светлого камня. На столе перед герцогиней разложены многочисленные папки и журналы, рядом стоит чашка из красивого сервиза, а также ваза с цветами.
В конце видео в окне можно заметить принца Гарри, который решил в шутку пожонглировать в саду теннисными мячиками.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл всколыхнули дворец новым заявлением.
Как сообщала Politeka, отец Меган Маркл решил пойти на кардинальный шаг по отношению к дочери и принцу Гарри.
Также Politeka писала, что Меган Маркл удивила поступком после совета жены принца Чарльза.