Давно не появлялась на людях

Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл отпраздновала свой юбилей, рассказав о новой инициативе, которая должна помочь другим женщинам

4 августа Меган Маркл исполнилось 40 лет. В последнее время жена британского принца, а в бывшем американская актриса, редко появлялась на публике. Однако, по случаю праздника она решила сделать исключение. Видео, в котором появилась Маркл, поделилась в своем Инстаграм ее подруга, актриса Мелисса Маккарти.

В ролике Меган объявила, что вместе со своими звездными друзьями запускает благотворительный проект, который должен помочь женщинам, потерявшим работу во время пандемии.

Жена принца Гарри обратилась к 40 знаменитостям с просьбой посвятить по 40 минут своего времени наставничеству для нуждающихся в помощи женщин.

На видео Маркл сидела за огромным каменным столом в своем кабинете. Судя по кадрам, обстановка нового особняка принца Гарри и его супруги была проработана с большим вниманием к деталям. За спиной у Меган можно заметить большой камин из светлого камня. На столе перед герцогиней разложены многочисленные папки и журналы, рядом стоит чашка из красивого сервиза, а также ваза с цветами.

В конце видео в окне можно заметить принца Гарри, который решил в шутку пожонглировать в саду теннисными мячиками.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл всколыхнули дворец новым заявлением.

Как сообщала Politeka, отец Меган Маркл решил пойти на кардинальный шаг по отношению к дочери и принцу Гарри.

Также Politeka писала, что Меган Маркл удивила поступком после совета жены принца Чарльза.