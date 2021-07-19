Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, проигнорировала то, что говорила ей жена принца Чарльза

Камилла Паркер-Болуз - герцогиня Корнуольская, жена принца Чарльза, которую ненавидела вся Англия. Дело в том, что сын Елизаветы II изменял с Камиллой принцессе Диане.

Когда Меган Маркл пришла во дворец, герцогиня Корнуольская поговорила с ней и дала важный совет, пишет Daily Express. Исходя из собственного опыта Камилла, предложила бывшей американской актрисе сосредоточиться на положительных сторонах своей новой роли, и не реагировать на негатив прессы и публики. По словам жены принца Чарльза, все это пройдет, нужно лишь переждать.

Однако Меган Маркл ослушалась Паркер-Болуз и вместе с семьей покинула дворец в начале 2020 года, переехав в США.

Отметим, что сейчас Камилла Паркер-Болуз уже не " навлекает" большого негатива, как ранее. Теперь бывшая любовница принца даже вызывает уважение в обществе, ведь хорошо выполняет свою работу.

Примечательно, что Камилла сразу поддерживала Меган Маркл, хотя та публично жаловалась на недостаток внимания со стороны родственников.

В частности, жена Чарльзя приглашала невестку на частные обеды и выслушивала бывшую актрису.

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