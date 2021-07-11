Герцоги Сассекские запланировали поездку в Великобританию
Недавно стало известно, что осенью принц Гарри снова посетит родные края ради очередного мероприятия, посвященного памяти принцессы Дианы.
Королевский эксперт Марлен Кениг утверждает в интервью The News, что Меган Маркл не горит желанием сопровождать мужа.
Он отметил, что после переезда в США ей не хочется сталкиваться с родственниками супруга и она очень их боится.
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"Учитывая все ее заявления в последнем интервью, она понимает, что королевская семья не будет ей рада. Но они все взрослые люди, поэтому я сильно сомневаюсь, что королева или принц Чарльз скажут, что не хотят ее видеть. Но даже несмотря на это, думаю, Меган не рвется в Лондон", - рассказал Марлен Кениг.
Стоит отметить, что именно на начало сентября запланированы торжественные мероприятия, связанные с юбилеем леди Ди.
Последний визит принца Гарри на родину состоялся в июле. Тогда принц Гарри посетил Великобританию, куда прибыл на открытие памятнике принцессе Диане.
Напомним, Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи, детали нового скандала.
Как сообщала Politeka, горе потрясло семью Меган Маркл, оставшуюся с двумя детьми без принца Гарри.
Также Politeka писала, что принц Гарри может уехать в Британию без Меган Маркл, прихватив с собой старшего сына.