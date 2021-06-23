Принц Гарри намерен навестить семью вместе со своим первенцем, сыном Арчи

Как передает Politeka.net, об этом написало издание Express со ссылкой на автора книги "Принц Гарри: внутренняя история" Дункана Ларкомба. Согласно его заявлению, принц Гарри собирается прилететь к своей семье в Британию. А вот Меган Маркл, которая недавно родила дочь, с ним не полетит.

Отмечается, что принц Гарри приедет на родину на открытие статуи принцессе Диане.

«Он планирует остановиться во Фрогморе и ему, очевидно, придется остаться на карантине. Но Гарри будет не один – есть веские основания полагать, что Арчи будет с ним», - заявил инсайдер.

В издании отмечают, что приезд с сыном станет для Гарри отличной возможностью наладить отношения с семьей после скандального интервью Опре Уинфри.

«Возвращение Арчи было бы своего рода оливковой ветвью и определенным признаком того, что он хочет заключить перемирие с родными», - считает Ларкомб.

По словам инсайдера, Гарри хочет, чтобы его дети были в хороших отношениях с королевой Елизаветой II.

Как известно, не так давно Меган Маркл и принц Гарри отказались от исполнения королевских обязанностей и уехали жить в США. Позже Меган призналась, что чувствовала себя в Британии очень подавленной.

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