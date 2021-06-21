Колишня актриса Меган Маркл, яка стала дружиною принца Гаррі, здивувала одкровенням

Так, 39-річна герцогиня Сасекська вперше вийшла в світ після народження дочки Лілібет. Меган з'явилася на радіо-шоу NPR Morning Edition Sunday, щоб розповісти публіці про дитячу книжку з назвою The Bench ("Лава"), яку написала та видала спеціально для свого 2-річного сина Арчі, пише видання Hello.

За її словами, малюк дуже любить, коли йому читають.

"Арчі дуже любить книги, і це здорово, що у нього ненаситний апетит до книг. Коли ми читаємо йому, він каже: "Ще, ще і ще, А тепер ми можемо сказати йому: "Мама написала книгу для тебе, це приголомшливо".

Натхненням для Маркл послужила історія з її власного життя - відносини принца Гаррі з сином.

Не дарма зірка прийшла на радіо в День батька, 20 червня. У минулому році вона подарувала чоловікові лавку зі зворушливим віршем, вигравіруваним на спинці. Лава повинна була стати особливим місцем - тільки для Арчі та його батька. Так і сталося. А тепер Меган продовжила цю теплу історію, але вже за допомогою слів. Книжка побачила світ на початку червня. Її вартість 8 фунтів стерлінгів (близько 300 грн).

Нагадаємо, 4 червня Меган Маркл і принц Гаррі стали вдруге щасливими батьками. Вони назвали новонароджену доньку одночасно на честь королеви Єлизавети та матері принца – Лілібет Діана. Пара тепер уже з двома дітьми продовжує жити в Каліфорнії, де в минулому році прикупили особняк з 9 спальнями, тенісним кортом і басейном, вартістю в 14,6 мільйонів доларів.

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