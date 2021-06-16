Принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали не возвращаться в Великобританию, чтобы окрестить новорожденную дочь Лилибет Диану

Как сообщает Politeka.net, недавно стало известно о пополнении в семье британского принца Гарри – его супруга Меган Маркл родила дочь. Малышку назвали одновременно в честь Королевы Елизаветы и матери принца – Лилибет Диана. Однако, когда встал вопрос крестин маленькой монархини, то здесь люди однозначно решили, что паре не стоит возвращаться в Великобританию, чтобы провести обряд.

Издание Express провело онлайн-опрос, который показал, что Гарри и Меган не стоит возвращаться в Англию, чтобы крестить дочь в круге королевской семьи, пишет Обозреватель. Опрос в сети провели после того, как королевский писатель Ян Ллойд предположил, что крещение Лилибет при британском дворце было бы "дипломатическим и приятным способом возобновить мосты" с королевской семьей.

Однако, 95% опрошенных высказались против такой идеи, тогда как только 4% поддержали ее, а 1% не определились. Пользователи считают, что принцу Гарри и его семье лучше остаться в США, где они поселились после отказа от королевских обязанностей. "Нет! Пусть остаются в США", "Нет! Зачем это нужно после всего негатива, который между ними случился?", "Нет, слишком много мостов сожгли", "Нет, нет, нет", "Пожалуйста, оставайтесь в США", – написали в комментариях пользователи.

Напомним, Кейт Миддлтон спустя неделю неожиданно высказалась о дочери принца Гарри и Маркл: "Надеемся, что вскоре…"

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